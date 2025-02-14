Dumanlar gökyüzünü kapladı! Yangında 3 gecekondu küle döndü

Edirne'de çıkan yangında alevlerin sardığı 3 gecekondu kullanılamaz hale gelirken, evi küle dönen ve gözyaşlarına boğulan 2 çocuk annesi görenlerin yüreğini dağladı.

Dumanlar gökyüzünü kapladı! Yangında 3 gecekondu küle döndü

'nin Menzilahır Mahallesi Yeni Eğri Sokak'ta bir gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aynı bahçedeki iki gecekonduya daha sıçradı. Yangını fark eden gecekondu sakinleri, can havliyle kendilerini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan gecekondular itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. da ölen yada yaralanan olmazken, üç gecekondu yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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