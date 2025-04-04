Dumlupınar'ın hazin öyküsü: Dumlupınar denizaltı kazasının tarihi
Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı "Naboland" adlı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizcimizi anmak için 7 adet denizaltı Çanakkale sularında yerini aldı. Kazanın yıl dönümleri, her yıl 4 Nisan’da "Deniz Şehitlerini Anma Günü" olarak anılır.
Dumlupınar Denizaltı kazası, Türk denizcilik tarihinin en trajik olaylarından biridir. 4 Nisan 1953 günü saat 02:10 sularında, Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında meydana geldi. ABD’den alınan ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmete giren TCG Dumlupınar adlı denizaltı, Akdeniz'de yapılan NATO tatbikatından dönerken İsveç bandıralı Naboland adlı yük gemisiyle çarpıştı.
KAZANIN SEYRİ
Çarpışma sonucu Dumlupınar hızla su alarak battı. Denizaltının kıç bölümünde bulunan 22 denizci, torpido dairesine sığınarak hayatta kaldı ve bir süre yüzeye telefonla bağlandılar. Ancak kötü hava koşulları ve güçlü akıntılar, kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. Kazadan sonra günler süren çabalar sonuç vermedi ve mürettebat kurtarılamadı. Denizcilerin son sözlerinden biri olan “Vatan sağ olsun”, hafızalara kazındı.
DENİZ ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
Her yıl 4 Nisan’da "Deniz Şehitlerini Anma Günü" olarak anılır. Dumlupınar şehitleri, Türk denizciliğinin cesaret ve fedakârlık sembollerinden biri haline gelmiştir.
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