Dumlupınar'ın hazin öyküsü: Dumlupınar denizaltı kazasının tarihi

KAZANIN SEYRİ



Çarpışma sonucu Dumlupınar hızla su alarak battı. Denizaltının kıç bölümünde bulunan 22 denizci, torpido dairesine sığınarak hayatta kaldı ve bir süre yüzeye telefonla bağlandılar. Ancak kötü hava koşulları ve güçlü akıntılar, kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. Kazadan sonra günler süren çabalar sonuç vermedi ve mürettebat kurtarılamadı. Denizcilerin son sözlerinden biri olan “Vatan sağ olsun”, hafızalara kazındı.



DENİZ ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ



Her yıl 4 Nisan’da "Deniz Şehitlerini Anma Günü" olarak anılır. Dumlupınar şehitleri, Türk denizciliğinin cesaret ve fedakârlık sembollerinden biri haline gelmiştir.