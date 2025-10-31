Dün 125 liraydı, bugün kilosu 75 lira: Fiyatlarda düşüş sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta hamsi fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Dün 125 liradan satılan hamsi, bugün tezgahlarda 75 liradan alıcı buldu.



Hamsinin fiyatının ucuzlaması, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fiyatların önümüzdeki günlerde de uygun seviyelerde seyretmesi bekleniyor.



Balıkçı Oktay Ertürk, fiyat farkının günlük av miktarına bağlı olduğunu belirtti. Ertürk, "Kayığımız bugün yine balık yakaladı. Her yerde hamsi 100 lira. Biz 75 liraya satıyoruz. Bugün hamsi iri. Yine ucuz balık" dedi.



Vatandaşlara bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunan Ertürk, şunları söyledi:



"Bu fiyatlara balık alsınlar. Başka zaman böyle uygun fiyata balık bulamazlar. Kayığımız fazla balık tuttu. Halkımıza uygun fiyata balık satıyoruz. Dün az balık yakaladığımız için 125 liraya vermiştik. Bugün fazla balık tuttuğumuz için 75 liradan satıyoruz."