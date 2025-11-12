Dün 50 TL'ydi bugün 150... Hava bozdu, hamsinin fiyatı fırladı

Eylül ayından beri Zonguldak tezgahlarında yer alan hamsiyi hava şartları çarptı.

Denizde azalan hamsi, tezgaha pahalı çıkmaya başladı.

Uzun süre hamsinin kilogramının 50-70 lira bandında olduğunu anlatan Zonguldak balık hali esnaflarından Batuhan Ertürk, "Balık azaldı o yüzden 150 liraya çıktı. Kaç gündür 50-70 liraya hamsi sattık. 2-3 gündür 150 liraya satıyoruz. İnsanlar da şaşırıyor 'Dünkü hamsi 50 lirayken bugün nasıl 150 lira oluyor?' diye." ifadelerini kullandı.

Hava şartları düzelirse fiyatın gerileyebileceğini kaydeden Batuhan Ertürk, "Belki bu havadan sonra düşebilir. Havalar düzeliyor yine. Belki yine eski fiyatlarına 70 lira, 100 lira fiyatlarına düşebilir. Balıkçılık nasip işidir. Allah verirse olur, vermezse biz de mecburen o fiyatla satmak zorundayız." diye konuştu.