"Dün akşam sokağa çıkanlar 14 gün evde izolasyonda kalsın"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kara, "Dün akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım" açıklamasında bulundu.

NTV Haber 11.04.2020 - 20:26

AW988885_08.jpg

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: Türkiye'de virüsten 95 can kaybı daha

SON DAKİKA: Türkiye'de virüsten 95 can kaybı daha

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca: Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca: Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın

SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden toplu taşımada maske kararı

SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden toplu taşımada maske kararı

Ekmek dağıtımına ilişkin açıklama

Ekmek dağıtımına ilişkin açıklama

Dün akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından çok sayıda kişi gece yarısından önce ihtiyaçlarını almak için sokağa çıktı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dışarı çıkanları evde 14 gün izolasyonda kalmaları için uyardı.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, virüsün yayılımına neden olabilir. Dün akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım" dedi.

Kara, ev içerisinde uyulması gereken kuralları da hatırlattı.

Dışarı çıkan kişilerden ev içerisindeyken 1 metre kuralına dikkat etmelerini isteyen Kara, "Ortak alanlarda ev içinde de maske takalım" uyarısı yaptı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...