Dün akşamdan bu yana haber alınamıyordu: Yol kenarında ölü bulundu
Muğla’nın Marmaris ilçesinde haber alınamayan 60 yaşındaki Nail Kurum, ölü bulundu. Kurum’un son olarak dün akşam bir düğüne katıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla’da dün akşamdan bu yana haber alınamayan bir kişi ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris’e bağlı Söğüt Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Nail Kurum, dün gece saat ilerlemesine rağmen eve gelmeyince eşi merak etti.
Telefonlara da cevap vermeyen adamın hayatından endişe eden yakınları durumu ekiplere bildirerek yardım istedi.
Bu arada bir yandan jandarma ve sağlık ekipleri kayıp adamı ararken, diğer yandan da yakınları ev çevresinde arama çalışması başlattı.
Gündüz saatlerinde Nail Kurum’un cesedi evin yakınlarında yolun alt kısmında bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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