Dün akşamdan bu yana haber alınamıyordu: Yol kenarında ölü bulundu

Muğla’da dün akşamdan bu yana haber alınamayan bir kişi ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Marmaris’e bağlı Söğüt Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Nail Kurum, dün gece saat ilerlemesine rağmen eve gelmeyince eşi merak etti.



Telefonlara da cevap vermeyen adamın hayatından endişe eden yakınları durumu ekiplere bildirerek yardım istedi.



Bu arada bir yandan jandarma ve sağlık ekipleri kayıp adamı ararken, diğer yandan da yakınları ev çevresinde arama çalışması başlattı.



Gündüz saatlerinde Nail Kurum’un cesedi evin yakınlarında yolun alt kısmında bulundu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.