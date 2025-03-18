Dün bahar, bugün kış: İstanbul bir günde 15 derece soğudu
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da bugün hava 15 derece düştü. Megakentte termometreler 8 dereceyi gösterdi.
İstanbul'da düne göre hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.
Dün yazdan kalma bir gün yaşanırken bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve soğuk hava etkili oluyor.
Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü.
Taksim'de de hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kaşkol ve bereler geri geldi.
Soğuktan korunmak isteyenler montlarına sarılarak yürüdü.
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