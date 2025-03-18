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Dün bahar, bugün kış: İstanbul bir günde 15 derece soğudu

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da bugün hava 15 derece düştü. Megakentte termometreler 8 dereceyi gösterdi.

Dün bahar, bugün kış: İstanbul bir günde 15 derece soğudu

İstanbul'da düne göre hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Dün yazdan kalma bir gün yaşanırken bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve soğuk hava etkili oluyor.

Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü.

Dün bahar, bugün kış: İstanbul bir günde 15 derece soğudu - 1

Taksim'de de hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kaşkol ve bereler geri geldi.

Dün bahar, bugün kış: İstanbul bir günde 15 derece soğudu - 2

Soğuktan korunmak isteyenler montlarına sarılarak yürüdü.

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