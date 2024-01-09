Dün cinayet olan mahallede bir silahlı kavga daha: Öz ağabeyini vurdu

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Germiyan Mahallesi'nde iki kardeş arasındaki kişisel husumet nedeniyle N.B. ile M.B. tartışmaya başladı. İki kardeş arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine N.B., ağabeyi M.B.'ye tabancayla ateş edip kaçtı.

Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralandığı öğrenilen M.B., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan kardeş N.B., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



SABAH SAATLERİNDE CİNAYET İŞLENMİŞTİ



Öte yandan aynı mahallede dün sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle eski muhtar Ş.K., tartıştığı karı kocaya ateş edip Bilen Dolma'yı öldürüp, karısı E.D.'yi yaralamıştı.