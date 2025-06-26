Dün iki kişi ölmüştü, can kayıpları sürüyor

Vakaların yoğunlaştığı şehirlerden Tokat'ta beş kişinin tedavisi ise sürüyor

BEŞ GÜN ÖNCE KENE ISIRDI



Son can kaybı haberi ise yine Yozgat'tan geldi.



Akdağmadeni ilçesi Akçakışla köyünde beş gün önce vücuduna kene yapışan 72 yaşındaki Elife Güser, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağırlaşan Güser, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan Güser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.