Dün Kayseri ve Sivas bugün Çorum... Kene bir can daha aldı
Kayseri ve Sivas'ta yaşanan can kayıplarının ardından bugün de Çorum'da bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.
Son can kaybı kene vakalarının en fazla görüldüğü Çorum'dan geldi.
Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan (51), tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Arslan, KKKA hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavisine başlanan Arslan, yoğun bakım ünitesine alındı.
Arslan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KENE KAYNAKLI ÖLÜMLERDE ARTIŞ VAR
Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.
Kayseri'de üç günde iki ölüm yaşanmıştı.
Kurban Bayramı'nda arkadaşları ile Tomarza ilçesine pikniğe giden üç çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek, kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Kentte dün ise Ulviye Torun yaşamını yitirmişti.
Dün de Sivas'ta 67 yaşındaki 7 çocuk annesi Köpük Meral, yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti.
Ölümler artıyor: Kene yapışması durumunda ne yapılmalı?
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