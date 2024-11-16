Dün taburcu olmuş: 87 yaşındaki adamın acı ölümü

Olay, gece saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Nevzat Akbaş Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi.

Dün hastaneden çıkan ve apartmanın ikinci katında bulunan oğlunun evinde kalan 87 yaşındaki Muhammet Sözal, mutfak balkonundan yere düştü.

Sözal’ın evde olmadığını fark eden yakınları aşağıda hareketsiz şekilde bularak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Muhammet Sözal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DÜN HASTANEDEN TABURCU OLMUŞ

Sözal’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Sözal’ın akciğer rahatsızlığı olduğu ve Seydişehir Devlet Hastanesinde gördüğü tedavi sonrası dün hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.