Dün toprağa verilen şehidin adı, bugün doğan oğluna verildi
Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in bugün bebeği dünyaya geldi. Erkek bebeğe, şehit olan babasının adı verildi.
Kütahya'da şehit olan askerin ismi, bugün doğan bebeğine verildi.
Kaza, önceki gün saat 11.30 sıralarında Kütahya-Gediz karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Göynükören Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Abdullah D.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 ABU 899 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarpıp, şarampole uçtu.
İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uzman Çavuş Yeşil'in şehit olduğu belirlendi.
Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D. de gözaltına alındı.
Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in cenazesi, dün memleketi Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Şehit Yeşil'in geçen yıl 24 Haziran'da boşandığı Özlem Uygun, bugün bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Bebeğe, şehit babası Yücel Yeşil’in ismi konuldu.
Şehidin ağabeyi Fikret Yeşil, sosyal medya hesabından yeğeninin fotoğrafını "Aramıza hoş geldin Yücel Yeşil." notuyla paylaştı.