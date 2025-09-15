Dün toprağa verilen şehidin adı, bugün doğan oğluna verildi

Kütahya'da şehit olan askerin ismi, bugün doğan bebeğine verildi.

Kaza, önceki gün saat 11.30 sıralarında Kütahya-Gediz karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Göynükören Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Abdullah D.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 ABU 899 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarpıp, şarampole uçtu.

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uzman Çavuş Yeşil'in şehit olduğu belirlendi.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D. de gözaltına alındı.