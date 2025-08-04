Dünün sıcaklık rekoru yine Cizre'de

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşerken doğu illeri yine kavruluyor.

Dün günün en yüksek sıcaklığı 44.7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü.



Cizre'yi Siirt Kurtalan 42.3, Diyarbakır Bağlar 42.2 dereceyle takip etti.



Termometrelerin 40 derece ve üzerinin gösterdiği il ve ilçeler şöyle:



- Şırnak Cizre: 44.7



- Siirt Kurtalan: 42.3



- Diyarbakır Bağlar: 42.2



- Mardin Dargeçit: 41.9



- Şanlıurfa Ceylanpınar: 41.9



- Batman Hasankeyf: 41



- Malatya Yazıhan: 40.6



- Artvin Yusufeli: 40.4



- Gaziantep Karkamış: 40.3



- Elazığ Keban: 40.