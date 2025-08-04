Dünün sıcaklık rekoru yine Cizre'de
Yurt genelinde 10 ilde hava sıcaklığı 40 derece ve üzerinde kaydedildi. Dünün rekoru 44.7 dereceyle yine Cizre'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşerken doğu illeri yine kavruluyor.
Dün günün en yüksek sıcaklığı 44.7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü.
Cizre'yi Siirt Kurtalan 42.3, Diyarbakır Bağlar 42.2 dereceyle takip etti.
Termometrelerin 40 derece ve üzerinin gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
- Şırnak Cizre: 44.7
- Siirt Kurtalan: 42.3
- Diyarbakır Bağlar: 42.2
- Mardin Dargeçit: 41.9
- Şanlıurfa Ceylanpınar: 41.9
- Batman Hasankeyf: 41
- Malatya Yazıhan: 40.6
- Artvin Yusufeli: 40.4
- Gaziantep Karkamış: 40.3
- Elazığ Keban: 40.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 6 Ağustos 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
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Yarın
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