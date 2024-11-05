Dünür cinayetinin firarisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki kızının kayınpederini tabancayla vurarak öldüren firari Nazmi Ç., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır kapısında yakalandı. Şüpheli tutuklandı.

Dünür cinayetinin firarisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi'nde 12 Ekim'de boşanma aşamasındaki kızının kayınpederi Abdulkadir Tozkoparan'ı (47) tabancayla vurarak öldüren firari Nazmi Ç.'nin (51), yurt dışına kaçacağını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, sınır kapılarına bilgilendirmede bulundu.

Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda bir kamyonetin durumundan şüphelenen Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramada aracın kasasında gizlenen cinayet zanlısı Nazmi Ç.'yi yakaladı.

Göçmen kaçakçısıyla anlaşarak 'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen Nazmi Ç., Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sarıhamzalı Mahallesi'nde 12 Ekim'de Nazmi Ç, boşanma aşamasında olan kızının kayınpederi Abdulkadir Tozkoparan'ı sokakta tabancayla vurarak öldürmüştü.

Olay yerinden kaçan Nazmi Ç'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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