Dünür tartışması cinayetle bitti: İki ölü

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde cadde üzerinde bulunan bir iş yerine otomobille gelen Osman Uyar, içeride dünürü olduğu belirtilen Mehmet Özbahar ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Uyar, Mehmet Özbahar'ı tabancayla vurup iş yerinden çıktı.

OĞLU DA UYAR'I VURDU

Bu sırada iş yerinde bulunan Özbahar'ın oğlu A.M.Ö. de iş yerinden çıkan Osman Uyar'ı otomobilin içerisindeyken ateş ederek vurdu.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin müdahale ettiği Özbahar ve Uyar olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli A.M.Ö. suç aleti tabanca ile polise teslim oldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

