Dünür tartışması cinayetle bitti: İki ölü
Dünür olduğu belirtilen kişiler arasında çıkan tartışma sonrası iki kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, bir kişi gözaltına alındı.
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde cadde üzerinde bulunan bir iş yerine otomobille gelen Osman Uyar, içeride dünürü olduğu belirtilen Mehmet Özbahar ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle Uyar, Mehmet Özbahar'ı tabancayla vurup iş yerinden çıktı.
OĞLU DA UYAR'I VURDU
Bu sırada iş yerinde bulunan Özbahar'ın oğlu A.M.Ö. de iş yerinden çıkan Osman Uyar'ı otomobilin içerisindeyken ateş ederek vurdu.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin müdahale ettiği Özbahar ve Uyar olay yerinde hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ TESLİM OLDU
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli A.M.Ö. suç aleti tabanca ile polise teslim oldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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