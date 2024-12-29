Dünürler arasında çıkan kavgada kan altı

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Divan Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, boşanma aşamasındaki karı-koca arasında tartışma çıktı. Durumu öğrenen kızın babası Alaattin E. (55) dünürü İbrahim K.'yi (51) konuşmak için çağırdı. Site bahçesinde buluşan iki dünür arasında tartışma bir anda büyüdü. Çıkan kavgada kızın babası Alaattin E. (55) dünürü İbrahim K.'yi (51) silahla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, yaralının ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralanan dünür, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.