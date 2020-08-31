Dünürler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 31.08.2020 - 11:44 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 11:45

Dünürler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Arşiv

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Ekrem Ö. (75) ile dünürü Abdurrahim Kaya (56), Yetkinler Mahallesi'nde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Abdurrahim ve eşi Meliha Kaya (50) vuruldu.

Meliha Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi, 112 Acil Servis ekibince Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...