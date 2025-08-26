Dünürlerin kavgası cinayetle bitti

Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde aralarında husumet bulunan M.Ö. (73) ile S.Ü. (78) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü., pompalı tüfekle M.Ö.'ye ateş etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce yapılan kontrolde M.Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



Gözaltına alınan S.Ü.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.