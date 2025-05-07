Dünürlerin kavgasında kan aktı

Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarında E.T. (45) ile dünürü A.G. (52) ve oğlu E.G. (26) arasında tartışma çıktı.



Silahlı kavgaya dönüşen olayda A.G. ve oğlu E.G. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ



Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.



Şüpheli E.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.