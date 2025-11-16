Dünya 1 ve 2 numarası karşılaşacak: Alcaraz-Sinner finali
16.11.2025 01:39
AA
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde dünya 1 numarası Alcaraz, Felix Auger-Aliassime'yi yendi. Alcaraz finalde dünya 2 numarası Sinner'in rakibi oldu.
İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, finalin adı belli oldu.
Tekler yarı final maçında Alcaraz, 8 numaralı seribaşı Auger-Aliassime'yi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek finale çıktı. Diğer yarı final maçında ise İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Avustralyalı rakibi Alex de Minaur'ü 2-0 yenerek finale yükselmişti.
Bugün yapılacak final müsabakasında dünya 1 ve 2 numarası Alcaraz ile Sinner karşı karşıya gelecek.
Carlos Alcaraz ile Jannik Sinner son olarak geçen ay Suudi Arabistan'daki Six Kings Slam Turnuvası'nın finalinde karşılaştı. Sinner maçı 2-0 kazandı.