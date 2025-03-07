"Dünya boştur lo" videosuyla tanınmıştı: Sosyal medya fenomeninin acı sonu

Sosyal medyada "Dünya boştur lo" videosuyla bilinen İsmail Öztekin'den acı haber geldi.



Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi’nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e çarptı.



Öztekin ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öztekin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.