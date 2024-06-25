Dünya Denizciler Günü ne zaman? Dünya Denizciler Günü mesajları ve kutlama sözleri...

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO), deniz insanlarının ekonomiye katkısını dünya kamuoyuna sürekli anımsatmak için ilan ettiği “Dünya Denizciler Günü”, 2010 yılından bu yana her yıl 25 Haziran günü ve farklı bir tema ile kutlanmaktadır.

DÜNYA DENİZCİLER GÜNÜ MESAJLARI



"Denizci olmak; zorlu koşullarda cesaretle çalışırken sevdiklerinden uzakta kalmayı gerektirir. Macera ruhu ile dünya ticaretinin belkemiği olmanın ve her limanda yeni ufuklar keşfetmenin gururunu da taşır.

Emeğinize minnettarız!"



"Sevdiklerinden uzakta, ekmeğini mavi sulardan çıkaran, vatan bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran, tüm denizcilerimizin 25 Haziran #DünyaDenizcilerGünü" kutlu olsun."



"Denize aşkla bağlı olan tüm deniz emekçilerinin 25 Haziran.



"Bayrağımızı gururla denizlerde dalgalandıran, gayret ve özveri ile mavi sulardaki sınırları aşan, denize aşkla bağlanmış tüm denizcilerimizin 25 Haziran #DünyaDenizcilerGünü'nü içtenlikle tebrik ediyorum."



"Vatanın engin maviliklerine kendini adamış tüm denizcilerimizin Dünya Denizciler Günü kutlu olsun."



"DÜNYA DENİZCİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN. Seferdeki genç meslektaşlarımıza Allah selamet versin. Denizleri sakin, rüzgarları kolayına, pruvaları neta olsun."



"Denizlere gönül vermiş, ekmeğini dalgalarda çıkaran tüm denizcilerimizin “25 Haziran Dünya Denizciler Günü”nü kutlu olsun."



"Vatanın engin maviliklerine kendini adamış tüm denizcilerimizin Dünya Denizciler Günü kutlu olsun. #DünyaDenizcilerGünü"



"Denizleri sevda yolu yapan tüm denizcilerimizin, Dünya Denizciler Günü kutlu olsun."



"Dünya Denizciler Günü kutlu olsun, Hırçın dalgalara rağmen ekmeğini denizden kazanan tüm denizci kardeşlerime selam olsun. "

"Başta Mavi Vatanın her karışında sevdiklerinden uzak tüm zorluklara rağmen bayrağımızı dalgalandıran, ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için çalışan Türk Donanma personeli olmak üzere tüm denizcilerimizin #DünyaDenizcilerGünü kutlu olsun..."

