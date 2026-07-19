Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonu. Binlerce banka hesabına bloke konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı -Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldü.



Yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildi.

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında yakalamaya yönelik adli işlemler başlatıldı ve ve 16 şüpheli gözaltına alındı. kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

3 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye 16 şüpheliden 13'ü için tutuklama talep edildi. 3 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi.

BİNLERCE HESAP BLOKE EDİLDİ

Öte yandan yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabının tespit edildi ve final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldığı belirtildi.