Dünya Kupası güreşleri coşkulu şekilde başladı

Özellikle Ege Bölgesi'nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinin önemli ayağı olan Dünya Kupası güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Ilıcabaşı Ayter Arenası'nda gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen develer kıran kırana mücadele ederken, dünya kupası güreşleri coşkuyla başladı.



Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen 166 deve kıran kırana mücadele etti. Develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.



Pehlivan develerin güreşlerini vatandaşlar büyük heyecan ve dikkatle izlerken, güreşlerin festival havasında geçtiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak deve güreşlerinin kırkpınarı olduk. Bu geleneğimizi yıllardı sürdürüyoruz. Bugün hava müsaade etti. On binlerce kişi, çocuğu ve eşleriyle burada. Piknik havasında deve güreşlerini izliyor. Birazdan Dünya Kupası'nı da gerçekleştireceğiz. Kemerlerimiz hazır. Böylesine büyük çaplı bir organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılanlara da keyifli seyirler diliyorum” dedi.