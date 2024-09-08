Dünya Okuma Yazma Günü ne zaman? Dünya Okuma Yazma Günü  tarihi

Tüm insanların okuma yazma hakkından yararlanabilmesi ve cehaletin ortadan kaldırılması için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 17 Kasım 1965 tarihinde bugünü "8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü" olarak ilan etmiştir. UNESCO teşkilatı dünyadaki bütün ülkelerin örgün ve yaygın eğitim organizasyonlarıyla birlikte hareket ederek 55 yıldır okuma yazma konusuyla ilgili mücadele vermektedir.

UNESCO her yıl dunyada yetişkinlere yönelik okuryazarlık alanında yapılan çalışmalara destek vermekte ve son yıllarda daha çok genel gruplara yönelik yapılan okuma yazma eğitimi çalışmalarından çok dezavantajlı ve savunmasız toplum kesimleri ile marjinal gruplara yönelik gerçekleştirilen çalışmaları ödüllendirmektedir.