Dünya Ozon Günü nedir, ne zaman kutlanır?

Dünya Ozon Günü her yıl 16 Eylül'de, ozon tabakasının incelmesi konusunda bilinç oluşturmak ve ozon tabakasının korunmasına dikkat çekmek amacıyla çeşitli aktivitelerle kutlanmaktadır.1995 yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Bu tarih aynı zamanda, 1987 yılında imzaya açılan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokülü'nün de imza tarihidir. Ülkemizde de 2010 yılından itibaren Dünya Ozon Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

YILLARA GÖRE TEMALAR



Birleşmiş Milletler, ozon tabakasının korunmasının farklı yönlerini vurgulamak amacıyla Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü için her yıl belirli bir tema belirlemektedir. Aşağıda 2015-2023 yılları arasındaki temalar yer almaktadır:



2023 : Montreal Protokolü: Ozon tabakasının sabitlenmesi ve iklim değişikliğinin azaltılması.



2022 : Montreal Protokolü: Dünyadaki yaşamı koruyan küresel işbirliği.



2021 : Montreal Protokolü - Bizi, yiyeceklerimizi ve aşılarımızı serin tutmak



2020 : Yaşam boyu ozon: 35 yıllık ozon tabakası koruması.

2019 : 32 Yıl ve İyileşme.



2018 : Sakin Olun ve Devam Edin.



2017 : Güneşin altındaki tüm yaşamı önemsiyoruz.



2016 : Ozon ve iklim: Birleşmiş bir dünya tarafından restore edildi.

2015 : Ozonu Birlikte İyileştirmenin 30 Yılı