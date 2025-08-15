Dünya şampiyonu eski güreşçi İldem vefat etti

Eski milli güreşçi Hüseyin İldem'in vefatı haberini Türkiye Güreş Federasyonu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada yu ifadeler kullanıldı: "Grekoromen güreşin duayen antrenörlerinden milli güreşçilerimiz Cenk İldem ve Kansu İldem'in babası Hüseyin İldem vefat etti.

Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm güreş camiasına baş sağlığı dileriz."

Hüseyin İldem, olimpiyat madalyalı milli güreşçi Cenk İldem ile Kansu İldem'in babası ve aynı zamanda antrenörleriydi.