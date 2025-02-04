Dünya şampiyonu kick boksçudan cami görevlisini hastanelik eden dayak
İstanbul Zeytinburnu'nda eski Dünya Kick Boks Şampiyonu Yavuz Özden, iddiaya göre camide engelli tuvaletini tekmeleyerek kontrol ettiği için kendisini uyaran temizlik görevlisi Osman Amaç'ı yumruklayarak dövdü. Çenesi kırılan ve kısmi yüz felci geçiren görevli, boksörden şikayetçi oldu.
İstanbul'da bir dönem dünya şampiyonu olan kick boksçunun dövdüğü cami görevlisinin çenesi kırıldı, yüz felci geçirdi.
Olay, 22 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, caminin tuvaletine girdi. Özden burada iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti.
Bir kişinin haber vermesi üzerine temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç (38), madde bağımlısının kapıyı tekmelediğini düşünerek tuvalete geldi. Buradan Özden’i uyaran Amaç ardından namaz kılmak için camiye girdi.
GARDINI ALIP GÖREVLİYİ DÖVDÜ
Namazın kıldıktan yaklaşık 45 dakika sonra dışarıya çıkan Osman Amaç, tartıştığı Yavuz Özden tarafından saldırıya uğradı.
Gardını alan Özden, Amaç’ı dakikalarca yumruklayarak dövmeye başladı. Ayakkabı çekeceği ile karışıklık vermeye çalışan Amaç’ı caminin içerisine sokan Özden, onu yere yatırıp dövmeye devam etti. Camidekilerin araya girmesiyle Özden ve Amaç birbirlerinden ayrıldı.
AMELİYATA ALINDI
Olayın ardından Özden camiden çıkarken, çenesinin kırıldığını farkeden Osman Amaç ise hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Amaç tedaviye alındı. Ancak Amaç’ın kısmi yüz felci geçirdiği tespit edildi. Hastaneden taburcu edilen Osman Amaç, emniyete giderek şikayette bulundu.
"KAPILARI TEKMELEYEREK KONTROL ETTİ"
Olayla ilgili konulan Osman Amaç, “Ben yukarıya çıktım adam kapıları tekmeleyerek dolu mu boş mu diye kontrol ediyordu. Ben kendisine tekmeyle kontrol edilemeyeceğini söyledim." dedi.
"BİR ANDA SALDIRIP ÇENEME VURDU"
Yavuz Özden'in bir anda kendisine saldırdığını iddia eden Amaç şöyle devam etti:
"Çeneme vurdu, bana attığı yumruk sırasında ben 1 yumruk yedim sandım ama değilmiş. Bana bayağı sallıyormuş. Bu arkadaşın sonradan da boksör olduğunu öğrenmişler.
Şu an ameliyat oldum. Çenemde platin var, vida ve lastikler var. 4 gün hastanede yattım, sol tarafım şu an tutmuyor, hissetmiyorum. Doktorlar bana ameliyata girmeden yüzümün felç geçireceğini, yüzde 50 ihtimal olduğunu söylediler. Şu an hissetmiyorum."
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