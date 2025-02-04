Dünya şampiyonu kick boksçudan cami görevlisini hastanelik eden dayak

İstanbul'da bir dönem dünya şampiyonu olan kick boksçunun dövdüğü cami görevlisinin çenesi kırıldı, yüz felci geçirdi.

Olay, 22 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, caminin tuvaletine girdi. Özden burada iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti.

Bir kişinin haber vermesi üzerine temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç (38), madde bağımlısının kapıyı tekmelediğini düşünerek tuvalete geldi. Buradan Özden’i uyaran Amaç ardından namaz kılmak için camiye girdi.

GARDINI ALIP GÖREVLİYİ DÖVDÜ



Namazın kıldıktan yaklaşık 45 dakika sonra dışarıya çıkan Osman Amaç, tartıştığı Yavuz Özden tarafından saldırıya uğradı.