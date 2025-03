Dünya Su Günü ne zaman? (Dünya Su Günü tarihi)

Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart'ta kutlanan bir gündür. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilmiştir.



İlk kez 1993'te Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.



HER YIL FARKLI BİR TEMA İLE KUTLANIYOR



Dünya Su Günü'nün ortaya çıkışının temel sebebi, dünya genelinde temiz su kaynaklarının korunmasına yönelik bilinci artırmak ve su krizine dikkat çekmektir. Özellikle içme suyu kaynaklarının giderek azalması, milyonlarca insanın temiz suya erişimde yaşadığı sıkıntılar ve suyun sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gibi konuların önemine vurgu yapılır.



Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Su Günü'nde, suyun yaşam için ne denli kritik olduğu hatırlatılarak toplumların ve bireylerin su tasarrufu konusunda bilinçlenmesi hedeflenir.