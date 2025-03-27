Dünya Tiyatro Günü ne zaman? (Dünya Tiyatro Günü mesajları)
Dünya Tiyatro Günü, sahne sanatlarının gücünü ve topluma etkisini vurgulamak amacıyla dünya çapında kutlanıyor. 1961 yılında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) tarafından başlatılan bu özel gün, tiyatronun kültüre, sanatın gücüne ve barışa olan katkısını kutlamak için organize ediliyor.
Dünya Tiyatro Günü, 1961'de Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü tarafından ilan edildi.
Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanmaktadır. Kutlamalarda pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik yer almaktadır. En önemli etkinliklerden biri, dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmeni veya yazarın yazdığı evrensel bildirgedir. İlk bildirge 1962'de Jean Cocteau (Fransa) tarafından yazılmıştır.
DÜNYA TİYATRO GÜNÜ KABULÜ
Dönemin ITI başkanı olan Arvi Kivimaa tarafından önce Helsinki, sonra da Viyana’da yapılan 9. ITI Konferansında ortaya atılan ‘tiyatrolar günü’ fikri, İskandinav ülkelerinden gelen desteğin de etkisiyle hayata geçirildi. Kabul edilişinden sonra her yıl, Paris’te 1962 tarihli Uluslar Tiyatrosu’nun (Theatre of Nations) da açılış günü olan 27 Mart günü, ITI’nin şu an sayısı 100’ü bulan dünya çapındaki merkezlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
DÜNYA TİYATRO GÜNÜ MESAJLARI
Dünya Tiyatro Günü için ilham verici ve anlamlı mesajlardan bazıları:
"Tiyatro, insanı insana, insanla ve insanca anlatma sanatıdır." – Haldun Taner
"Perde açıldığında sahnede hayatın tüm renkleri canlanır. Tiyatro, insan ruhunun aynasıdır."
"Tiyatro, kalpleri birleştiren, düşünceleri özgürleştiren evrensel bir dildir."
"Sahne, gerçeğin cesurca dile geldiği yerdir. Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun!"
"Bir sahne, binlerce duyguyu anlatır. Tiyatro, insanın kendini bulduğu büyülü bir dünyadır."
"Hayat bir sahne, bizler de oyuncularız. Tiyatro ise bu büyük oyunun en samimi hali." – William Shakespeare
- Etiketler :
- Haberler -
- Tiyatro
- Gündem
- Haber