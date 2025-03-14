Dünya Uyku Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

Dünya Uyku Günü (kuzey yarımküre bahar gündönümünden önceki Cuma günü), 2008 yılından beri Dünya Uyku Topluluğu'nun (daha önce Dünya Uyku Tıp Birliği - WASM) Dünya Uyku Günü Komitesi tarafından düzenlenen yıllık bir etkinliktir. İlk Dünya Uyku Günü 14 Mart 2008'de düzenlenmiştir. Uyku Günü her yıl 14 Mart tarihinde kutlanmaktadır.



Dünya genelinde ve çevrimiçi olarak, bu günde tartışmalar, eğitim materyalleri sunumları ve sergiler içeren etkinlikler gerçekleştirilir.



DÜNYA GÜNÜ AMACI



Dünya Uyku Günü'nün amacı, uykuya gereken önemin verilmesi gerektiği konusunda toplumu bilinçlendirmek, uyku eksikliği ve bozukluklarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini anlatmak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı için uyku alışkanlıklarını iyileştirmek için çözüm önerileri sunmaktır. Bu gün, dünya çapında birçok organizasyon, sağlık uzmanı ve uyku bilimcisi tarafından çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve seminerlerle desteklenir.