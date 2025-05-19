Dünya yedinciliğine uzanan başarı hikayesi: En büyük hayali olimpiyatlar

Türk gençleri sporun birçok dalında bayrağı zirveye taşımak için mücadeleye ediyor.

Bu gençlerden biri de Ece Üngör. Sporun sanatla sentezlendiği artistik yüzmede dikkat çeken 18 yaşındaki Üngör, dünya yedinciliğine kadar uzanan hikayesini NTV'ye anlattı.

"HAFTANIN YEDİ GÜNÜ ÇALIŞIYORUM"

Üngör, "Çok yoğun antreman yapmamız gerekiyor. Hedeflerim için suda haftanın yedi günü çalışıyorum." dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİM OLİMPİYATLAR"

Fenerbahçe Spor Kulübünün sporcusu olan Üngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Japonya'da düzenlenen şampiyona benim kariyerim için dönüm noktası oldu. En küçük yarışması olarak neleri başarabileceğimi fark ettim. Her yarışın bana kattığı bir tecrübe oluyor. En büyük hayalim olimpiyatlar. Bu yüzden sıkı bir şekilde çalışmaya başladık."

