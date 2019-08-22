Marmaris'te 250 polis, 'Huzur ve güven' denetimi yaptı.

İlçe merkezinde bulunan 300 metre uzunluğunda, 90 sıralı disko ve gece kulüpleriyle ülkede tek olma özelliğine sahip Barlar Sokağı’nın giriş ve çıkışları tutuldu.

Polislerin bir kısmı, sokakta dolaşanların kimlik sorgulamalarını gerçekleştirdi. Disko, bar ve gece kulüplerine giren polisler ise Türkçe ve İngilizce anons yaptırarak kimliklerin çıkarılmasını istedi. Vatandaşların kimlik kontrolünü, alkollü içkilerin denetimini gerçekleştirdi.

Narkotik köpekleri Maço ve Oscar da, eğlence mekânlarında uyuşturucu madde araması yaptı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Yaklaşık 2 saat süren denetimde 2 bin 350 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.



350 şişe sahte yabancı menşeli içki, 2 ruhsatsız tabanca, 15 gram kubar esrar maddesi ve 30 tane exctasy uyuşturucu hap ele geçirildi. 90 işletmenin ruhsatları incelendi, eksikleri bulunan 6 disko işletmesi hakkında idari işlem yapıldı.



Barlar Sokağı çevresindeki park halinde bulunan 221 aracın plakaları kontrol edildi. Haciz ve yakalama kararı bulunan 7 araç özel çekiciyle otoparka götürüldü.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden, "Amacımız, evimize gelen misafirlerimizin güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamaktır” açıklaması geldi.