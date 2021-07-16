Dünyaca ünlü şef Lorenzo di Gravio, d.ream Şef Kolektifi programı kapsamında d.ream şeflerle buluştu

d.ream, imza attığı başarılı ortaklıklar ve yarattığı yeni konseptler ile Türkiye’de olduğu gibi global arenada da hızla büyümeye devam ediyor. d.ream, profesyonel ekibiyle gastronomi tutkunlarına yaratıcı konseptler ve farklı deneyimler sunuyor. 16 ülkede faaliyet gösteren 42 farklı marka ve 142 restoranıyla uluslararası şef networkünde iddiasını ortaya koyan d.ream, bünyesinde yer alan yeteneklerin gelişimi için önemli projeleri hayata geçiriyor.

Son olarak Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende çatısı altında yer alan Michelin Yıldızlı Assaje restoranın dünyaca ünlü şefi Lorenzo di Gravio ile Türk şefleri keyifli atölye çalışmalarıyla bir araya getiren d.ream, şeflerinin kariyer ve mesleki gelişimini desteklemeye devam ediyor.

Değişen dünyaya adapte olabilen, yeniliklere açık ve kendini sürekli geliştiren bir yetenek ekosistemi yaratmak için yola çıkan d.ream, Şef Kolektifi programı ile bu konuda güçlü bir adım atıyor.



d.ream Şef Kolektifi



Bir d.ream projesi olan d.ream Şef Kolektifi, d.ream’in global ölçekte sahip olduğu yetenek havuzunu değerlendirerek ortak projeler, menü tasarımları ve atölye çalışmaları tasarlıyor. Proje kapsamında şefler bir araya gelerek birlikte ürettikleri, hem kişisel gelişimlerine hem de sektörel bilgi birikimine katkıda bulundukları çalışmalar gerçekleştiriyorlar.

Proje sayesinde hedeflenen; d.ream’in kurumsal ve global yapısı içerisinde barındırdığı farklı mutfaklarda birikime sahip geniş yetenek havuzunun, deneyim aktarımları ile çalışanlarını ve markalarını sürekli geliştirmeye devam etmesini sağlamak.

Bu kapsamda grup içinde Roma’da hizmet veren Michelin Yıldızlı Assaje restoranın dünyaca ünlü şefi Lorenzo di Gravio, İstanbul’da d.ream şefleriyle bir araya gelerek keyifli bir atölye çalışması gerçekleştirdi ve d.ream Şef Kolektifi projesinin de ilk adımını gerçekleştirmiş oldu.



d.ream lezzetlerine yeni dokunuşlar



Dünyaca ünlü şef Lorenzo di Gravio ile bir araya gelen d.ream marka ve mutfak şefleri, başarılı şef Gravio’nun önderliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile Vogue, 29, Da Mario ve Mezzaluna menülerinde yer alacak lezzetler için yeni reçeteler geliştirdiler. Atölye çalışmalarında farklı reçete uygulamaları deneyen şefler, ortaya çıkardıkları güçlü lezzetleri detaylı tadımlar sonucunda Vogue, 29, Da Mario ve Mezzaluna markalarının menülerine dahil ederek gastronomi tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. d.ream Şef Kolektifi programını usta şef Gravio’nun ziyaretiyle başlatan d.ream, ilerleyen günlerde yeni buluşmalar için hazırlıklar yapıyor, dünya çapındaki yetenek ağında yer alan profesyonel şeflerin bilgi aktarımını sürekli hale getirecek düzenli bir deneyim aktarımı programı yaratmayı hedefliyor.



d.ream şefleri dünyaya açılıyor



Tüm dünyaya yayılmış 40’dan fazla yeme-içme markası ve 8000’den fazla çalışanı ile birlikte d.ream grubu, çalışanlarının eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını merkeze koyan bir anlayış ile büyümeye devam ediyor. Düzenli olarak organize ettiği teorik ve uygulamalı eğitimler ile çalışanlarının mesleki gelişimine sürekli yatırım yapıyor; yetenekli şeflerinin çalışma sahalarını genişleterek ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok farklı ülkede bulunan restoranlarında deneyim sahibi olmaları için destekliyor ve d.ream Şef Kolektifi gibi inisiyatifler ile de deneyim paylaşımını tüm çalışanlar için sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor

d.ream hakkında:



d.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management) yeme-içme sektöründe kurumsal bir yapılanma oluşturmak ve sektöre yeni bir vizyon getirmek amacı ile Mart 2012'de kurulmuştur. Doğuş Grubu’nun gücü ve gerçekleştirdiği ortaklıklar ile bugün yeme-içme sektöründe lider konumda olan d.ream, Türkiye'de ve uluslararası platformda, yönetiminde olduğu işletme adedi ve çeşidi ile benzersiz bir konumdadır.