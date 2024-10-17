Dünyanın en büyük Atatürk heykeli böyle görüntülendi

Artvin'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli, bölgede oluşan sis bulutları ile görsel bir şölen sundu.

Dünyanın en büyük Atatürk heykeli böyle görüntülendi

'de bulunan dünyanın en büyük heykeli, etkileyici bir doğa olayı sırasında hızlı çekim tekniğiyle görüntülendi.

Dünyanın en büyük Atatürk heykeli böyle görüntülendi - 1

22 metre yüksekliğinde ve 60 ton ağırlığındaki dev heykeli, sislerin arasında kaybolarak izleyenlere büyüleyici bir manzara sundu.

Heykelin yanında yer alan, 60 metre uzunluğundaki direğe asılı 216 metrekarelik Türk bayrağı da sislerin içinde adeta gözden kaybolarak etkileyici görüntüler oluşturdu.

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