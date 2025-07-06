Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den bir il var

CEOWORLD Magazine ve Safety Index Report tarafından dünyanın en güvenli şehirleri listesi hazırlandı.



Yapılan araştırmaya göre, suç oranları, emniyet güçlerinin etkinliği, güvenlik önlemleri ve toplumsal güven algıları konuları değerlendirildi.

ESKİŞEHİR 39. SIRADA



Türkiye’den bir şehir de bu listeye girmeyi başardı. Eskişehir, 91.77 puanla 39. sırada yer aldı.



Ayrıca Eskişehir, Türkiye'den liste içinde ilk 50’de bulunan tek şehir olarak kayıtlara geçti.

İLK SIRADA ABU DABİ VAR



Listenin ilk sırasında ise 97.73 puanla, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Abu Dabi bulunuyor.



Dünyanın en güvenli şehrini, ikinci sırada Tayvan'dan Tapei, Katar'dan Doha izledi.

