Türkiye ’den dört kadın akademisyen, bilimsel yayınların etkisini değerlendiren AD Scientific Index’in “Dünyanın En İyi 100 Kadın Bilim İnsanı 2027” raporunda yer aldı. Prof. Dr. Hatice Duran Yıldız 10’uncu, Prof. Dr. Aysel Kayış Topaksu 29’uncu, Prof. Dr. Deniz Sunar Çerçi 50’nci, Prof. Dr. Gülsen Önengüt ise 73’üncü sıraya yerleşti.

Dört araştırmacının ortak çalışma alanını, maddenin temel bileşenlerini ve aralarındaki etkileşimleri inceleyen parçacık fiziği oluşturuyor. Bilimsel geçmişlerinde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de yürütülen uluslararası deneyler önemli yer tutuyor.

HATİCE DURAN YILDIZ İLK 10’A GİRDİ

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Duran Yıldız, kadın araştırmacılar sıralamasında toplam 274 H-indeksiyle 10’uncu olarak Türkiye’den listedeki en yüksek dereceyi elde etti. Son 5 yıllık H-indeksi 163 olan Yıldız'ın genel dünya sıralamasındaki yeri ise 98.

Üniversitenin Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nde görev yapan Yıldız, yüksek enerji fiziği ve hızlandırıcı teknolojileri üzerine çalışıyor. CERN’deki ATLAS deneyinde yürütülen araştırmalara katılan akademisyenin bilimsel faaliyetleri, Higgs bozonu ve temel parçacıkların özelliklerine yönelik çalışmaları kapsıyor.

Ankara Üniversitesi, Yıldız’ın ATLAS işbirliği kapsamında 2025 Temel Fizik Breakthrough Ödülü’ne ortak olan araştırmacılar arasında bulunduğunu da duyurmuştu. Bu ödül, büyük uluslararası deneylerde çalışan bilim insanlarının ortak araştırmalarına verilmişti.



AYSEL KAYIŞ TOPAKSU DENEYSEL PARÇACIK FİZİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Listenin 29’uncu sırasında yer alan Prof. Dr. Aysel Kayış Topaksu, Çukurova Üniversitesi’nde deneysel yüksek enerji fiziği alanında çalışmalar yürütüyor. Üniversitenin Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı’nda görev yapan Topaksu’nun araştırmalarında CERN’deki CMS deneyi önemli bir yer tutuyor.

Topaksu’nun yürüttüğü projeler, CMS dedektörünün hadronik kalorimetresinin yenilenmesi ve geliştirilmesinden deney verilerinin analizine kadar uzanıyor. Parçacıkların enerjisinin ölçülmesinde kullanılan bu sistemlerle ilgili çalışmalara, simülasyonlar ve dedektör testleri de eşlik ediyor.

Topaksu’nun aynı listede yer aldığı Gülsen Önengüt’ün öğrencisi olması da iki araştırmacının akademik geçmişini birleştiriyor. Böylece Çukurova Üniversitesi bağlantılı iki fizikçi, hoca ve öğrenci olarak aynı uluslararası listede buluşuyor.

DENİZ SUNAR ÇERÇİ’NİN ÇALIŞMALARI CMS VE YENİ NESİL DEDEKTÖRLERE UZANIYOR

Prof. Dr. Deniz Sunar Çerçi, sıralamanın 50’nci basamağında yer aldı. Raporda Adıyaman Üniversitesi bağlantısıyla kaydedilen Çerçi’nin güncel akademik kurumu, üniversite kayıtlarına göre Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü.

Çerçi’nin araştırmaları arasında CMS deneyindeki parçacık jetlerinin analizi, protonun yapısının incelenmesi ve dedektör geliştirme çalışmaları bulunuyor. Akademik proje kayıtlarında, CERN’deki CMS deneyinde jet fiziği analizleri ile HCAL ve HGCAL dedektörlerine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütücülüğünü üstlendiği görülüyor. Çerçi'nin uluslararası dergilerde yayımlanmış bin 200'ün üzerinde ortak makalesi ve on binlerce atfı bulunuyor.

Çerçi ayrıca parçacık fiziğinde derin öğrenme, geleceğin çarpıştırıcıları için makine öğrenmesi ve kuantum hesaplama gibi konuları ele alan uluslararası projelerde de yer alıyor.

GÜLSEN ÖNENGÜT’ÜN CERN GEÇMİŞİ 1960’LI YILLARA DAYANIYOR

Çukurova Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Gülsen Önengüt, listede 73’üncü sırada bulunuyor. Bilimsel geçmişi CERN’de 1960’lı yıllarda yürütülen deneylere kadar uzanan Önengüt, Türkiye’nin uluslararası parçacık fiziği çalışmalarına katılımında uzun yıllar görev aldı.

Elektrik mühendisliği eğitiminin ardından fizik alanında ilerleyen Önengüt, doktorasını 1972’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. CERN’deki CHORUS deneyinde çalıştı; 1996’dan itibaren Çukurova Üniversitesi’nin CMS araştırmalarında görev aldı ve üniversitenin grubuna liderlik etti. Duayen isim Türkiye'de deneysel yüksek enerji fiziğinin kurucu isimlerinden sayılıyor.

Önengüt’ün çalışmaları arasında CMS’nin CASTOR dedektöründe kullanılan fototüpler, simülasyonlar ve araştırma projelerinin yürütülmesi bulunuyor. Akademik kariyerinde genç fizikçilerin yetiştirilmesi ve uluslararası araştırmalara katılması da önemli yer tutuyor.

SIRALAMADA YAYIN VE ATIF GÖSTERGELERİ ESAS ALINDI

15 Kasım’da yayımlanan rapor, 12 Kasım 2026 tarihli verileri temel alıyor. Araştırmacılar toplam H-indeksine göre sıralanırken, eşitlik durumunda son beş yıllık H-indeksi kullanılıyor. Bu gösterge, bilimsel yayın sayısını ve yayınların aldığı atıfları birlikte değerlendiriyor.