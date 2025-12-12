Dünyanın en uzun burma kadayıfı için Guinness'e başvuru

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO), Bingöl'e özgü burma kadayıfının noter huzurunda gerçekleştirilen organizasyonda 12 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun burma kadayıfı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru sürecinin başlatıldığı belirtildi.



Coğrafi İşaret Tescil başvurusunun da resmi olarak başlatıldığının ve başvuru evraklarının BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay tarafından imzalandığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"BİNTSO olarak, Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (BİNFED) ile İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri kapsamında ilimiz adına tarihi bir ana imza attık. Bingöl'e özgü burma kadayıfı, noter huzurunda gerçekleştirilen organizasyonla dünyanın en uzun burma kadayıfı olarak hazırlanmış ve Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru süreci resmen başlatılmıştır. Ulusal ve uluslararası görünürlüğü yüksek bir şehir olan İstanbul'da yapılan bu organizasyon, Bingöl'ün gastronomi mirasının tanıtılması, yerel ürünlerin markalaşması ve coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması açısından büyük önem taşımaktadır."

Açıklamada, BİNTSO’nun Bingöl'ün kültürel ve ekonomik değerlerini koruyarak geleceğe taşımaya ve Bingöl markasını güçlendirecek çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.