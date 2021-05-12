Şanlıurfa'da dünyanın en zehirli yılanları görüldü: 10 dakikada öldürüyor

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde engerek türü yılanlar görüldü.



Dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olduğu bilinen ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılanların görenleri korkuttu.

Bozova ilçesine bağlı Boztepe kırsal mahallesinde tarlaya giden çiftçiler, yol üzerinde uzunlukları 2 metreyi geçen iki yılanı görünce cep telefonu kamerası ile kayıt almaya başladı.



Bir süre yılanları uzaktan seyreden çiftçilerin yılanlara zarar vermediği görüldü. Engerek türü yılanlar bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.