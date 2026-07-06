Dünyanın gözü Ankara’da: Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 dünya liderini ağırlayacak

İKİNCİ GÜN AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLECEK

Erdoğan, 8 Temmuz'da liderleri alana gelişlerinde karşılayacak ve aile fotoğrafı çekilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasının ardından toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler konuşma yapacak.

BASIN TOPLANTISINDA GÜNDEMDE NELER OLACAK?

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bazı liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

Savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceği zirvede, liderler Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağı zirveye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve davetliler katılacak.