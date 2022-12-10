Dünyanın Gözü “TRT World Forum 2022”deydi

Dünya gündemini yakından ilgilendiren konularla bu yıl da dünya basınında yoğun ilgi gören TRT World Forum 2022, “Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar” ana başlığı altında gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından akademisyen, gazeteci, politika belirleyici ve sivil toplum kuruluş yetkililerini bir araya getiren etkinlikte 11 açık oturum ve 11 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. 40 ülkeden 100’e yakın uluslararası bilinirliği olan üst düzey konuşmacıların katıldığı forumda, küresel iş birliklerinden liderliğe, barış diplomasisinden gıda güvenliğine, enerji krizinden iklim değişikliğine, göçten İslamofobiye, medya ve dijitalleşmeden dezenformasyona tüm dünyayı ilgilendiren kritik konular ele alındı.



“Cumhurbaşkanı Erdoğan: “TRT World Forum'un başarı çıtası her yıl daha yukarı taşınıyor"



Forum’un açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iletişim sektöründe faaliyet gösterenlerin yaptığı tartışmaların ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan siyasetçiler için ufuk açıcı olduğunu dile getirerek, "Ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için önemli kazanımlar sağlayan TRT World Forum'un başarı çıtasını her yıl daha yukarı taşıdığına inanıyorum," diye konuştu.



Konuşmanın ardından TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde imzalanan ve dünyanın karşı karşıya kaldığı gıda krizine çözüm getiren “Tahıl Koridoru Anlaşması”nı temsil eden bir hediyeyi, Erdoğan’a takdim etti.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskyy: “Tahıl Koridoru Anlaşması’nda Türkiye'nin liderliğine de tanık olduk”



TRT World Forum’a canlı video bağlantısı ile katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskyy, gıda krizinin ülkesinin barış formülünün bir unsuru olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya arasındaki esir takasındaki yardımlarından dolayı çok minnettar olduklarını söyledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği olmasaydı Tahıl Koridoru Anlaşması mümkün olmazdı”



Etkinliğin ikinci gün açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, coğrafyanın bir kader olduğunu belirterek, “Coğrafyamız bize her zaman tetikte olmayı ve çeşitli çatışmaların etkilerine karşı hazırlıklı olmayı öğretti. Böylece dirençli bir toplum olduk. Ne olursa olsun düşmeyiz, yolumuza devam ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi liderliği olmasaydı, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması veya esir takası mümkün olmazdı," ifadesini kullandı.



İletişim Başkanı Altun: “Türkiye'nin küresel gelecek vizyonu yeni bir soğuk savaşı önlemek”



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin, içinde yaşanılan bu dönemde tüm dünyaya örnek olacak özgün bir dış politika modeli ortaya koyduğundan bahsederek, Türk dış politika modelini mümkün kılan temel özelliğin stratejik ve uzlaştırıcı liderlik olduğunu söyledi.



TRT Genel Müdürü Sobacı: "TRT'nin uluslararası kanalları hakkaniyetle yayın yapıyor"



Küresel sorunların çözümünde medyaya büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade eden TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Medya kuruluşları, zerreden aleme olayların, ilişkilerin, insanların ve konuların bütününe ayna olmak zorunda. Bu bir meşguliyet değil, mesuliyet meselesidir. Hakkıyla yerine getirilmesi gereken samimi bir hakikat mücadelesidir,” şeklinde konuştu.



Küresel sorunlar, uluslararası bilinirliği olan üst düzey konuşmacılar eşliğinde masaya yatırıldı



İki gün süren etkinlikte, enerji krizinden küresel göç krizine, gıda güvenliğinden İslamofobiye kadar pek çok konu açık oturum ve yuvarlak masa toplantılarında uluslararası bilinirliği olan üst düzey konuşmacılar eşliğinde masaya yatırıldı.



“Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar” başlıklı panelde konuşan BM 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, "Türkiye olmadan da NATO olmaz çünkü Türkiye, Boğazlar'ı kontrol ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından etkili bir diplomasi yürütülüyor. Tahıl Koridoru anlaşması ve esir takası gibi konular Türkiye sayesinde gerçekleşti," diye konuştu.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Dünyayı Besleyebilmek: Kriz Zamanlarında Küresel Gıda Güvenliğini Sağlamak” paneline video mesajla katıldı. Ghebreyesus, “Çevresel bozulmaya yol açan, güvensiz ve sağlıksız gıda olasılığını artıran, sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim uygulamalarına son vermeliyiz,” dedi.



"Teknolojik Üstünlük için Küresel Yarış: Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik Çağında Değişen Paradigmalar" başlıklı panelde, dijital medya uzmanı Glen Gilmore, “Bence herkes 'yapay zekâ silahlanma yarışı' tabirinin acı bir şekilde farkında ve bu hepimiz için endişe verici olmalı. Yapay zekâ silahlanma yarışı haline geldi,” ifadelerini kullandı.



"Gelecekte liderlik inisiyatiflerine daha fazla ihtiyaç olacak"



"Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Küresel Liderliğin Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı panelde konuşan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, çatışmalara anlayış, gerçek diyalog ve çok taraflılık gerektiren yeni bir şekilde yaklaşmak gerektiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin dış politikası böyle bir inisiyatif almak için verimli bir zemin sağladı, çünkü Türkiye aynı zamanda Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkiler kurdu." değerlendirmesini yaptı.



“Avrupa'nın Güvenliği ve Transatlantik İlişkilerin Geleceği” oturumunda konuşan RUSI Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Direktörü Neil Melvin, Avrupa Birliği ve Avrupa yapısının bir dönüşümde olduğundan bahsederek, “AB bazı jeopolitik sorulara cevap vermiyor. Güçlü bir pazar ve önemli bir ekonomik aktör ama bir dış güvenlik aktörü olmakta zorlanıyor," dedi.



“TRT ile Afrika Forumu’nu planlıyoruz”



“Dijitalleşme: Kamu Yayıncılığı için Cazip Bir Süreç mi?” oturumuna katılan Afrika Yayın Birliği İcra Kurulu Başkanı Grégoire Ndjaka, Ndjaka, dijitalleşmenin Afrika'daki ekosistemi bozduğunu vurgulayarak, TRT ile bir iş birliğine gidildiğini açıkladı: “Afrika Yayın Birliği olarak Cezayir’de yeni bir haber ajansı kuruyoruz. Bu sebeple, TRT ile iş birliği içerisinde olmaktan mutluyuz. TRT ile birlikte Afrika Medya Forumu’nu planlamaya başladık,”



“Günümüzde İslamofobi: Sağ-Sol Yakınlaşması” panelinde konuşan İslamofobi Karşıtı Aktivist Marwan Muhammed ise "Medya insanların ideolojilerini ve bakış açılarını şekillendirmede çok etkilidir. Eğer insanlar din ve İslam hakkında bilgi sahibi olmaya başlarlarsa İslamofobi ve ayrımcılık azalacaktır," dedi.



Türkiye Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, “Türkiye Savunma Sanayisinin Dönüşümü ve Dış Politikaya Etkisi” başlıklı panelde yaptığı konuşmada, “Silahlarımızı satarken çok dikkatli davranıyoruz. Biz silah ihraç eden bir ülke değiliz; biz insanların egemenliklerini korumalarına yardımcı oluyoruz,” ifadelerini kullandı.

