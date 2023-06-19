"Dünyanın Nazar Boncuğu" Meke Gölü için eylem planı hazırlandı

Konya'daki Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın gerçekleşmesi ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke Gölü'nün ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.
Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan göl, yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin de sürekli düşmesi nedeniyle kurudu.
Konya Büyükşehir Belediyesi tamamen kuruyan Meke Gölü için bir eylem planı hazırladı. Başkan Uğur İbrahim Altay, Karapınar ilçesinde bulunan atık su arıtma tesisindeki suyla gölü besleyeceklerini söyledi.
Altay şunları söyledi:
"Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz, 2033 yılı nüfusu öngörülerek planlanmış ve 2021 yılı itibariyle faaliyete geçirilmişti. Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyu, Meke Gölü'nü beslemek amaçlı olarak kullanmayı hedefliyoruz. Bu tesiste arıtılan atık suların, tekrar ileri filtrasyon işlemlerinden geçirilerek Meke Gölü’nü beslemesi için gerekli geri kazanım tesisinin inşaat çalışmalarına başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Meke Gölü'ne su taşıyacak geri kazanım tesisimiz, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi’ne entegre biçimde yapılıyor. Tesisten yaklaşık 8,5 kilometre mesafede yer alan Meke Gölü'nü beslemek üzere gerekli iletim hattını çekerek günde yaklaşık 7 bin metreküp su desteği verebileceğiz. Maksimum kapasitede bir yılda 2 milyon 532 bin metreküp suyu taşımamız sonucu inşallah göl, en kısa zamanda yeniden o eski ihtişamlı görüntüsüne kavuşacak."
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