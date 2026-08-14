AHMET KURTULUŞ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?



Ahmet Kurtuluş, İzmir’deki “Serkan Kurtuluş Suç Örgütü” davasının sanıkları arasında yer alıyordu.

Kamuoyunda “Babalar Grubu” olarak bilinen iş insanlarına yönelik FETÖ operasyonu listesi, dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen tarafından Ahmet Kurtuluş aracılığıyla çete lideri Serkan Kurtuluş’a sızdırılmış, çete de “MİT’e çalışıyoruz, devlet arkamızda” diyerek listede adı bulunan kişilere ulaşıp tehditle yüksek miktarda paralar elde etmişti.

Ahmet Kurtuluş davada bildiklerini anlatmak üzereyken Mayıs 2019’da evine polis kılığında gelen Yener Toga tarafından öldürülmüştü.

SİYASETÇİLERE SALDIRI

2019 yılı sonunda eski MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku da kendi aracındayken silahla vurulmuş, tetikçinin Serkan Kurtuluş'un adamı olduğu belirtilmişti.

Eski CHP Milletvekili Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın aracının 28 Ocak'ta kurşunlanması da Kurtuluş ile ilişkilendirilmişti.

BAKAN GÜRLEK: NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR TÜRK ADALETİ PEŞLERİNDE OLACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 syç örgütü elebaşının Türkiye 'ye iadesinin sağlandığını duyurdu.

Gürlek, kişisel X hesabında şu mesajı paylaştı:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; suç ve suçlularla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendiriyor, iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip etmeyi sürdürüyoruz. Suç işleyip yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlerin peşini bırakmıyoruz.

1 Temmuz’da, 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesini gerçekleştirdiğimizin bilgisini paylaşmıştık. O tarihten bugüne kadar çalışmalarımız aralıksız devam etti. 1 Temmuzdan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık.

Böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245’e ulaştı. Son bir buçuk ayda ülkemize iade edilenlerin 24’ü Gürcistan’dan, 8’i Almanya’dan, 6’sı Yunanistan’dan getirildi. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizde de önemli sonuçlar elde ettik.

Uzun süredir takip ettiğimiz dosyalarda gelişme kaydettik. “Redkitler” suç örgütü lideri F.D. 13 Ağustos 2026 tarihinde ülkemize iade edildi. Son olarak 2020 yılında Arjantin 'den iadesini talep ettiğimiz Camgözler suç örgütü yöneticisi S.K.’nın ülkemize iadesine karar verildi.

Aziz milletimiz müsterih olsun: Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Türk adaleti onların peşinde olacaktır.

Bu süreçte yakın koordinasyon içerisinde çalıştığımız İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza; suçluların iadesi ve adli yardımlaşma süreçlerinde ülkemizle iş birliği yapan ülkelerin yetkili makamlarına teşekkür ediyorum."