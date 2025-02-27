Dünyaya gözlerini ambulansta açtı: Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık

Doğumu gerçekleştiren paramedik Kübra Özcan, olayın kendileri için de unutulmaz bir hatıra olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"24 yaş, başlamış doğum vakası ihbarı üzerine çıkış yaptık. Hastaya ulaştığımızda direkt ambulansa aldık. Muayenesinde 'taçlanma evresi' dediğimiz doğumun başlangıcının gerçekleştiğini gördük. Sonrasında hastaya doğumun başladığını ve sakin olması gerektiğini anlattık. Ona yardımcı olacağımızı söyledik. O da bizi dinledi ve güvendi. Nefes egzersizleri ve doğum manevralarıyla bebeğimizin doğumunu gerçekleştirdik.



Bir kız çocuğuydu kendisi. Ardından sağlıklı bir şekilde annesini ve kız çocuğunu hastaneye teslim ettik. Daha öncesinde böyle bir olayla karşılaşmamıştık. Kırsal bölgede olduğumuz için hastanın aciliyeti vardı. Hızlı müdahale etmemiz gerekiyordu ve gerekeni yaptık. Biz de çok mutluyuz.''