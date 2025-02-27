Dünyaya gözlerini ambulansta açtı: Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde aile ziyareti sırasında doğum sancıları tutan 36 haftalık hamile genç kadın, kızını ambulansta dünyaya getirdi. Anne ve bebek, sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırıldı.
Olay, 25 Ocak'ta gece saatlerinde Arslanbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile ziyareti sırasında doğum sancıları başlayan Ş.G., (24), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Saat 01.10 sıralarında olay yerine ulaşan Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, doğum sürecinin başladığını belirledi.
Ambulansta gerçekleşen doğumda bir kız çocuğu dünyaya getiren ekipler, anne ve bebeğini sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırdı. Ani gelişen doğumun ardından anne Ş.G, kızını kucağına alarak sağlık ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ş.G.'nin ikinci kez anne olduğu öğrenildi.
Doğumu gerçekleştiren paramedik Kübra Özcan, olayın kendileri için de unutulmaz bir hatıra olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"24 yaş, başlamış doğum vakası ihbarı üzerine çıkış yaptık. Hastaya ulaştığımızda direkt ambulansa aldık. Muayenesinde 'taçlanma evresi' dediğimiz doğumun başlangıcının gerçekleştiğini gördük. Sonrasında hastaya doğumun başladığını ve sakin olması gerektiğini anlattık. Ona yardımcı olacağımızı söyledik. O da bizi dinledi ve güvendi. Nefes egzersizleri ve doğum manevralarıyla bebeğimizin doğumunu gerçekleştirdik.
Bir kız çocuğuydu kendisi. Ardından sağlıklı bir şekilde annesini ve kız çocuğunu hastaneye teslim ettik. Daha öncesinde böyle bir olayla karşılaşmamıştık. Kırsal bölgede olduğumuz için hastanın aciliyeti vardı. Hızlı müdahale etmemiz gerekiyordu ve gerekeni yaptık. Biz de çok mutluyuz.''
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