Atmaca'nın görüntüleri NTV'de ("Tehditlerle bizi durduramazsınız")

Barış Pınarı Harekatı’nda yerli silahların etkisi, Türkiye’ye yönelik silah satışı kısıtlaması, ABD ile F-35 gerilimi ve Patriot'lar, Rusya ile SU-35 savaş uçağı yapılan görüşmeler ve S-400’lerde son durum...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, NTV’den Ahmet Ergen'in gündeme dair sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin, savunma sanayiinde millileşme oranında son yıllarda kayde değer bir yükseliş gösterdiğini biliyoruz. Bu çerçevede Barış Pınarı Harekatı’nda kulanılan silah sistemlerinde nasıl bir yerlilik oranı yakalayabildik? Türkiye artık bu çapta harekatları milli imkanlarla gerçekleştirebilecek düzeye gelebildi mi?

- Bunun en önemli işareti, harekatın sırasında 'amborgo uyguladık' denmesine rağmen bağımsız olarak harekatın sürdürülebilmesiydi. Yeni sistemlerle birlikte bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Kısaca, ülkemizin güvenliğiyle ilgili kararları alıp uygulayabilmesi açısından yerli silahların etkisi görüldü...

Türkiye’ye, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra uygulanan ambargo başta Aselsan olmak üzere bir çok milli savunma sanayii şirketinin doğuşuna neden oldu. Böylece kritik bazı teknolojilerde örneğin haberleşme gibi dışa bağımlılıktan kurtulduk. Bugüne geldiğimizde özellikle Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra Türkiye’nin geleneksel batılı savunma tedarikçilerinin olumsuz tutumu, ulusal savunma sanayiinin hangi boşluklarının doldurulması yönünde sonuç doğurur?

- Envanterdeki silahların yerlilerinin yapılması gerektiğini ortaya koydu. Hisar'ın ardından Atmaca'nın testleri açıklandı. Mesaj şu; tehditlerle bizi durduramazsınız... Başka yerlerden sağlayabileceğimiz ticari ürünler bir yana, stratejik ürünlerde çalışma yaparak boşluklar doldurmak önemli. Her ambargo haberi bize motivasyon oluşturuyor. Dün bizle işbirliği yapmak isteyen ülkelerin niyetlerinin ne olduğunu görüyoruz.

Türkiye her ne kadar F-35 projesinin şimdilik parça tedarikçilerinden biri olmayı sürdürüyor olsa da, birkaç ay sonra bunun da sonlanacağı anlaşılıyor. Türkiye’nin yeniden programa dönmesi, ödediği 1.5 milyar doların karşılığı olan uçakları alabilmesi ne kadar mümkün görünüyor? ABD ile bu yönde yürüyen herhangi bir tamas var mı?

- F-35 konusunda uyuşmazlığı başlatan biz değiliz. Bütün yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirdik. F-35 ile S-400’ün bir arada bulunamayacağı argümanlarına biz ‘sakınca yok’ dedik. ‘Siz var diyorsanız gelin heyet kuralım’ dedik. Ama maalesef ciddi bir çalışma yapılmadı. Daha da komik olarak, ‘önce S-400’den vazgeçtiğinizi açıklayan’ denildi... Biz sizi cezalandırmak istiyoruz mantığıdır bu. Telk yanlı olarak alınan bu karar programa da zarar vermekte... Temennimiz geçici bir uygıulama olması ve programa yeniden dönmemiz. Ortada bir hak var ve yerine getirilmesini bekliyoruz.