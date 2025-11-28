"Dur" ihtarına uymadı, 10 kilometre kaçabildi
28.11.2025 07:00
DHA, İHA
Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü 10 kilometre süren takip sonucu yakalandı. Alkollü olduğu saptanan sürücüye, birçok ihlalden dolayı toplam 41 bin 379 lira ceza kesildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri 22 yaşındaki Batuhan A. yönetimindeki minibüse şüphe üzerine "dur" ihtarında bulundu.
Polis ekipleri, hızla kaçmaya başlayan sürücüyü takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonrasında önü kesilerek durdurulan araçtan inen sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti.
Kısa süre sonra yakalanan sürücü Batuhan A., ceza yazılmaması için polislere "Ormandan odun getirecektim, mazot almaya gittim. Ehliyetim yok abi" dedi. 0.80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, muayenesiz 2'nci kez araç kullanmak, ters yönde seyretmek gibi suçlardan toplam 41 bin 379 lira cezai işlem uygulandı.