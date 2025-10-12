Dur ihtarına uymadı, 2 polis yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle çarptığı 2 polisi yaraladı.



E.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.



Motosiklet sürücüsü Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde polis memurları K.G. ve M.D'ye çarptı.



Kazada yaralanan polisler Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücü E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden de toplam 56 bin 219 lira para cezası uygulandı.



Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.