"Dur" ihtarına uymadı: 2 polisi yaraladı

Kentte polis ekipleri dün akşam saatlerinde yapılan bir ihbarla E.D. idaresindeki 15 NR 804 plakalı otomobili takibe aldı.



Fen İşleri Müdürlüğü yakınlarında polisin durdurmak istediği sürücü, ihtara uymadı. E.D., Kışla Mahallesi istikametinden çevre yoluna çıktı. Burada da polis ekiplerini atlatan E.D., Antalya kavşağında yolunu kesen motosikletli polis ekibinden bir polis memuruna otomobille çarptı.



Polis havaya ateş açarken, E.D., Tugay kavşağına geldiğinde otomobili terk ederek yaya kaçmaya çalıştı.



Sivil ekipler tarafından yakalanan E.D., gözaltına alınmak isterken polislere direndi. Polisin güçlükle gözaltına alındığı E.D., arbede sırasında bir polis memurunun da sol kolundan yaralanmasına sebep oldu.



Polis aracına bindirilen E.D. sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Gazetecilerin sorusuna E.D., otomobilinin vizesi olmadığı için korkup, kaçtığını ve polis memuruna çarptığını fark etmediğini söyledi.



33 BİN LİRA CEZA



İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen E.D.'ye "dur ihtarına uymamak", "muayenesiz araç kullanmak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" gibi çeşitli maddelerden toplam 33 bin lira cezai işlem uygulanırken, 4 ay süreyle de ehliyetine el konuldu.



Olayda yaralanan 2 polis memuru E.D.'den şikayetçi oldu. E.D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı NTV’yi sosyal medyadan takip edin