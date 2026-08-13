"Dur" ihtarına uymadı, 450 bin lira ceza yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsü Ö.Ç. 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Kontrolde 1.07 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine daha önce aynı ihlal nedeniyle el konulduğu anlaşıldı.

Motosiklet sürücüsüne, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira olmak üzere toplam 450 bin lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.