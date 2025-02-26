Dur ihtarına uymadı aracını polislerin üzerine sürdü
Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine sürüp kaçmaya çalışan şüpheli, aracının lastiklerine ateş açılarak durduruldu.
Edirne'de polisi, T 7454 KK Bulgaristan plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobili ekibin üstüne sürerek olay yerinden kaçmaya başladı.
Polis ile şüpheli arasında kilometrelerce kovalamacanın ardından ekipler aracın lastiklerine ateş açtı. Aracın sol lastiği patlayınca aracı durdurarak terk eden sürücü koşarak olay yerinden kaçtı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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